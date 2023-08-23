В рубашке, джинсах и на огромных каблуках: София Вергара вернулась к работе после отпуска

София Вергара вернулась к работе после летнего отпуска и официального объявления о том, что она разводится с мужем.
Вергара и Джо Манганьелло разводятся после семи лет брака, хотя в ноябре могли бы отпраздновать восьмую годовщину со дня своей свадьбы.
Одета 50-летняя София была в белую рубашку, широкие светлые джинсы и обута в прозрачные босоножки на высокой платформе и каблуках. В руках актриса держала большую сумку от Christian Dior.
Ее длинные волосы были распущены, на лице были черные солнцезащитные очки и насыщенного цвета помада для губ.
София вернулась к съемкам проекта America's Got Talent в Пасадене. Туда также приехала и ее коллега по судейскому креслу – Хайди Клум.
Читайте также: