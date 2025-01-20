В рубашке и гламурной юбке: похудевшая Кристина Агилера продемонстрировала свою "новую" фигуру

Известная певица выбрала для своего выхода на публику французский бренд.
В Саудовской Аравии состоялось церемония вручения премии Joy Awards 2025 и одной из гостей мероприятия стала американская певица Кристина Агилера.
Звезда довольно сильно похудела и якобы потеряла 18 килограмм. Сейчас Кристина всячески подчеркивает свою "новую" фигуру и подчеркивает талию. Во время церемонии в арабской стране она вышла на публику в наряде от Balmain из коллекции Pre-Fall 2025, который включал белую рубашку и длинную серебряную юбку.
Гламура ее луку добавили серебряные серьги с камнями, очки на глазах, длинный маникюр и трендовый латте-макияж.
Также среди гостей церемонии были супруги Камила Алвес и Мэттью Макконахи. Особое внимание привлек наряд Камилы желтого цвета и на одно плечо, который был от бренда Oscar de la Renta.
Читайте также:
- В леопардовом боди: экстремально похудевшая Кристина Агилера продемонстрировала "новую" фигуру
- Ее не узнать: экстремально похудевшая Кристина Агилера вышла на сцену
- Похудела и сменила прическу: Кристина Агилера удивила новой внешностью и эффектными нарядами