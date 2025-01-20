В рубашке и гламурной юбке: похудевшая Кристина Агилера продемонстрировала свою "новую" фигуру

Известная певица выбрала для своего выхода на публику французский бренд.

В Саудовской Аравии состоялось церемония вручения премии Joy Awards 2025 и одной из гостей мероприятия стала американская певица Кристина Агилера.

Звезда довольно сильно похудела и якобы потеряла 18 килограмм. Сейчас Кристина всячески подчеркивает свою "новую" фигуру и подчеркивает талию. Во время церемонии в арабской стране она вышла на публику в наряде от Balmain из коллекции Pre-Fall 2025, который включал белую рубашку и длинную серебряную юбку.

Гламура ее луку добавили серебряные серьги с камнями, очки на глазах, длинный маникюр и трендовый латте-макияж.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Также среди гостей церемонии были супруги Камила Алвес и Мэттью Макконахи. Особое внимание привлек наряд Камилы желтого цвета и на одно плечо, который был от бренда Oscar de la Renta.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи / Фото: Getty Images

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