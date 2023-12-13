В рубашке и кружевном белье: эффектная Моника Беллуччи на страницах глянца

Итальянка снялась в новом фотосете и показала результат.
59-летняя актриса и модель – Моника Беллуччи – стала главной звездой нового выпуска китайской редакции журнала Esquire. Для обложки глянца звезда позировала в белой рубашке, из-под которой выглядывало черное кружевное нижнее белье. На запястье и пальце актрисы были ювелирные украшения от Cartier.
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Также Моника примерила еще несколько черных нарядов, которые позволили ей продемонстрировать длинные стройные ноги.
Напомним, ранее Моника Беллуччи появилась на церемонии вручения премии Люмьер. Для мероприятия знаменитость выбрала элегантный однотонный фиолетовый комбинезон, украшенный несколькими складками в верхней части, с эффектом запаха. Лауреатом премии в этом году стал кинорежиссер Тим Бертон, с которым ей сейчас приписывают роман.
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