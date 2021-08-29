В рубашке и лаконичной юбке: беременная Рози Хантингтон-Уайтли запустила свой бренд косметики

Модель переквалифицировалась в бизнес-леди.

Британская супермодель и бывший "ангел " бельевого бренда Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли не перестает удивлять своих фанатов, ведь на прошлой неделе шокировала новостью о второй беременности, а вчера, 28 августа, презентовала свой косметический бренд Rose Inc.

Презентация состоялась в Westfield Century City в Лос-Анджелесе, а сама Рози появилась в полностью белом ансамбле: легкой белой рубашке, шелковой длинной юбке и босоножках на невысоком каблуке. Дополнили аутфит модели золотые украшения.

Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

Напомним, что также недавно Рози запустила совместно с брендом Gia Couture Firenze собственную коллекцию обуви и стала лицом ее рекламной компании.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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