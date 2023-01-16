В рубашке и макси-юбке: Кейт Бланшетт блистала на дорожке светской церемонии

Австралийская актриса Кейт Бланшетт удостоилась награды на церемонии Critics Choice Awards 2023, которая минувшей ночью прошла в Лос-Анджелесе.

53-летняя звезда получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Тар".

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Это художественный фильм американского режиссера Тодда Филда, премьера которого состоялась 1 сентября 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в картине сыграла Кейт Бланшетт, получившая за эту работу Кубок Вольпи.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт блистала на дорожке в наряде из весенне-летней коллекции 2023 от Max Mara. Рубашку и макси-юбку Бланшетт дополнила украшениями Louis Vuitton: широким массивным браслетом, одной крупной серьгой с камнями в ухе и золотым перстнем на пальце. Кейт сделала легкую волнистую укладку и вечерний макияж.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На дорожке в этот вечер появилось много знаменитостей. Особенно роскошным нам показался образ актрисы Джулии Робертс, которая выбрала для выхода на дорожку черное платье с россыпью золотых пайеток от Schiaparelli.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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