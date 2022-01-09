В рубашке и плавках: Настя Каменских поделилась солнечным фото из отпуска

В рубашке и плавках: Настя Каменских поделилась солнечным фото из отпуска

Настя Каменских, как и многие знаменитости в это время года, отправилась в теплые края.

Артистка отправилась на отдых с мужем Потапом и друзьями. А в Instagram опубликовала несколько фотографий в купальнике, написав под снимками:

"В моей естественной среде обитания".

Запечатлена певица в голубой рубашке, завязанной в узел на талии и плавках. Под рубашкой у Насти бикини. На лице у певицы нет макияжа, а волосы развиваются по плечам естественными кудрями.

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В сторис Настя опубликовала больше фотографий, на которых запечатлена и в вечернем наряде, и во время катания на аттракционах с подругой и мужем.

Отметим, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов также поехали на отдых с семьей и публикуют фотографии в блогах.

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