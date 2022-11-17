В рубашке и брючном костюме: стильная Кэндис Свэйнпоул посетила церемонию в Лондоне

Давно не появлялась на публике южноафриканская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Кэндис Свэйнпоул.

Вчера звездная модель и мама двоих детей присутствовала на премии GQ Men of the Year в парке Mandarin Oriental Hyde в британской столице – Лондоне.

34-летняя Кэндис прибыла на церемонию в белой рубашке и черном брючном костюме свободного кроя в серебристую полоску. Обута модель була в остроносые туфли на каблуках.

Свэйнпоул распустила свои белокурые волосы и сделала легкий макияж накрасив светлыми тенями веки и подчеркнув пухлые губы бежевым блеском. Модель не стала дополнять свой образ никакими украшениями и выглядела очень стильно и эффектно.

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

Кэндис редко сейчас появляется на светских мероприятиях и видимо занята развитием своего бренда купальников и пляжной одежды Tropic of C.

Читайте также: