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В рубашке и брючном костюме: стильная Кэндис Свэйнпоул посетила церемонию в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
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В рубашке и брючном костюме: стильная Кэндис Свэйнпоул посетила церемонию в Лондоне

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

Давно не появлялась на публике южноафриканская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Кэндис Свэйнпоул.

Вчера звездная модель и мама двоих детей присутствовала на премии GQ Men of the Year в парке Mandarin Oriental Hyde в британской столице – Лондоне.

34-летняя Кэндис прибыла на церемонию в белой рубашке и черном брючном костюме свободного кроя в серебристую полоску. Обута модель була в остроносые туфли на каблуках.

Свэйнпоул распустила свои белокурые волосы и сделала легкий макияж накрасив светлыми тенями веки и подчеркнув пухлые губы бежевым блеском. Модель не стала дополнять свой образ никакими украшениями и выглядела очень стильно и эффектно.

Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images
Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

Кэндис редко сейчас появляется на светских мероприятиях и видимо занята развитием своего бренда купальников и пляжной одежды Tropic of C.

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Дата публикации
Просмотры
217
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