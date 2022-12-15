В рубашке и золотой юбке: Сигурни Уивер в стильном ансамбле на премьере "Аватара"

Ранее такой же образ надевало еще несколько знаменитостей.
Голливудская звезда Сигурни Уивер посетила премьеру второй части фантастического фильма режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона "Аватар". В этой части она опять появится среди главных актеров картины.
На синюю ковровую дорожку звезда вышла в элегантном луке от бренда Valentino из круизной коллекции 2023 года.
На Сигурни была лаконичная белая рубашка, рукава которой она подвернула, а также золотая длинная юбка с пайетками и небольшим шлейфом.
Лук актриса дополнила зелеными туфлями, золотистым клатчем и красивой укладкой. В ушах у нее были крупные серьги, а на руке - браслет в виде змеи.
Однако отметим, что подобный образ совсем не оригинальное изобретение Уивер. В 1998 году в подобном луке, только от Vera Wang, приехала на 70-ю церемонию вручения премий "Оскар" актриса Шерон Стоун.
В 2019-м этот образ повторила герцогиня Сассекская на церемонии Endeavour Fund Awards, только тогда она была одета в Givenchy.
Также в подобном ансамбле в этом году вышла на публику княгиня Шарлин. Она была одета в белую рубашку и черную макси-юбку объемного фасона от Dior.
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