В рубашке из денима и с объемной прической: Хайди Клум в объективах папарацци

Немецкая супермодель в очередной раз была запечатлена фотографами в Пасадене.

Хайди Клум приехала на шоу America's Got Talent, где работает судьей проекта вместе со своей коллегой Софией Вергарой.

В этот раз перед камерами Клум появилась в рубашке из денима, которую заправила в черные широкие брюки и сочетала с туфлями-лодочками цвета денима на каблуках. Она подобрала к аутфиту голубую сумку Birkin из кожи, зеркальные солнцезащитные очки, на шее у нее было украшение из камней, а на запястье несколько массивных браслетов из золота. Также Клум надела два перстня, сделала светлый маникюр, объемную укладку и красной помадой накрасила губы.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В Instagram Клум показала, какой образ выбрала для вечернего шоу, опубликовав несколько фотографий.

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