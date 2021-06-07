В рубашке на голое тело: 50-летняя Клаудия Шиффер показала архивное фото

Топ-модель таким образом поздравила с днем рождения известного фотографа.

В своем фотоблоге топ-модель 90-х Клаудия Шиффер показала несколько архивных фото. На них она запечатлена в белом костюме, надетом на голое тело.

Клаудия Шиффер / Instagram Клаудии Шиффер

На одном из кадров модель позирует на подоконнике. Волосы Клаудии растрепаны, а на лице нет макияжа. Снимки были сделаны для журнала Vogue в 1993 году.

Клаудия Шиффер / Instagram Клаудии Шиффер

Таким образом Шиффер поздравила с днем рождения автора этих снимков – фэшн-фотографа Стивена Мейзела, которому 5 июля исполнилось 67 лет.

Напомним, ранее Клаудия Шиффер снялась в шикарной фотосессии для выпуска британского Vogue. 50-летняя модель позировала в красивых платьях от самых знаменитых марок: Alexander McQueen, Chanel, Dolce & Gabbana и Versace.

Клаудия Шиффер / Instagram Клаудии Шиффер

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Образы Клаудии Шиффер (14 фото)

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