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В рубашке на голое тело и шортах-трусах: Хайди Клум в смелом образе сходила на "Формулу-1"

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
1 мин
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В рубашке на голое тело и шортах-трусах: Хайди Клум в смелом образе сходила на "Формулу-1"

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В Лас-Вегасе состоялся предпоследний этап "Формулы-1" в 2023 году, и гонку посетили звездные гости.

50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – вместе с мужем – Томом Каулитцом – отправилась в Лас-Вегас на Гран-при. Для спортивного мероприятия она выбрала достаточно смелый образ: черную кожаную рубашку, которую надела на голое тело, высокие шорты-трусы, колготки в сетку и черные ботфорты.

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Волосы модель распустила, сделала макияж с акцентом на глаза и "хищный" красный маникюр, а лицо спрятала за солнцезащитными очками.

Хайди делала много фотографий и снимала видео – в общем, проводила отлично время.

Напомним, ранее стильную Хайди Клум сфотографировали папарацци. Она попала под прицел фотографов по пути на работу - съемки талант-шоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) в Пасадене. На модели было обтягивающее платье, которое она сочетала со светло-голубой курткой от Isabel Marant из денима. 

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Дата публикации
Просмотры
84
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