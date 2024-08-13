В рубашке на голое тело: топ-модель Кэндис Свэйнпоул снялась в откровенном образе

Девушка сама снимается в рекламе своего бренда.
35-летняя южноафриканская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – показала новые снимки из промокампании своего бренда купальников и пляжной одежды Tropic Of C.
Девушка позировала в смелом образе на берегу океана. Она была одета в легкую белую рубашку и слитный купальник, который спустила до бедер. Образ Кэндис дополняло колье и крупных ракушек, а ее волосы были мокрые.
Свэйнпоул сама часто рекламирует новинки собственного бренда. Так, недавно представила новинку – черное бикини и черно-белое бикини в ретро-стиле.
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Напомним, эффектная Кэндис Свэйнпоул сияла на дорожке в Каннах. Она появилась на кинофестивале в белом платье из тюля, с цветочной аппликацией, откровенной линией декольте и огромным бантом сбоку от Vivienne Westwood, которое дополнила белыми туфлями-лодочками на высоких каблуках.
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