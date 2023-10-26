В рубашке с огромными плечами и мини-шортах: дочь Умы Турман на красной дорожке в луке от Prada

Этот бренд она надела поскольку недавно стала лицом их новой кампании.
Дочь голливудской звезды Умы Турман - актриса Майя Хоук – не частая гостья светских хроник, однако на этой неделе девушка появилась на красной дорожке в Нью-Йорке. Майя посетила престижную ежегодную церемонию Time100 Next.
На красную дорожку она вышла в наряде от Prada, который включал оверсайз рубашку с широкими плечами и длинными рукавами серого цвета, а также черные мини-шорты.
Дополнила образ Хоук черными туфлями на шнурках, которые носила с высокими носками, и небольшой сумкой на короткой ручке. Единственным украшением в этом образе был золотой кулон на цепочке.
Но это было не единственное мероприятие в Нью-Йорке, которое она посетила в эти дни, поскольку также появилась с матерью на гала-вечере в честь 25-летия благотворительной организации Room to Grow, который прошел в бальном зале Ziegfeld. На мероприятии она появилась в черном костюме, а ее мать Ума Турман в длинном платье с разрезом.
А вот наряд от Prada Хоук выбрала, поскольку сотрудничает с этим брендом и недавно стала лицом их линейки Prada Holiday 2023.
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