В рубашке, трусах и лоферах: Кристен Стюарт в пикантном луке прогулялась по Нью-Йорку

Кристен Стюарт снова впечатлила своих поклонников и произвела впечатление на папарацци, когда прогуливалась в очередном весьма пикантном образе по улицам Нью-Йорка.

Кристен сейчас занята промокампанией фильма Love Lies Bleeding ("Любовь, ложь и кровопролитие"), в котором сыграла главную роль. Поэтому ее часто фотографируют на улицах города, когда актриса отправляется на разные интервью и шоу.

В один из выходов 33-летняя Стюарт появилась перед камерами в бежевой рубашке и трикотажных трусах, под которые надела телесные колготы и обула лаковые красные лоферы. В руках у девушки была черная сумка от Chanel. Похожая модель, кстати, есть у королевы Камиллы.

Кристен сделала небрежную укладку, была почти без макияжа и в солнцезащитных очках на лице.

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

Также актрису запечатлели в другом луке – черной футболке от Chanel, коротких черных шортах с белой окантовкой, образ Кристен дополнила парой гетр Chanel, темно-красными туфлями на каблуках и солнцезащитными очками. Волосы она собрала в хвост, надела черные солнцезащитные очки и в руках несла ту же сумку от Chanel, что и в предыдущем выходе.

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

Вместе со своей возлюбленной Дилан Мейер Кристен прибыла на вечеринку "Late Night With Seth Meyers" в Нью-Йорке.

Напомним, днем ранее на улицах города Кристен Стюарт появилась в прозрачном топе с бахромой, под который не надела нижнее белье.

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