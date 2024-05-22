В руках она держала сумку-сердце: Диана Крюгер в жаккардовом платье посетила вечеринку

Актриса привлекла всеобщее внимание интересными нарядами, которые выбрала для своего времяпрепровождения во Франции.

Актриса немецкого происхождения Диана Крюгер посетила 77-й кинофестиваль в Каннах, поскольку на нем презентовали фильм с ее участием - картину "Саван", в которой она сыграла с Венсаном Касселем и Гаем Пирсом.

В рамках кинофестиваля также состоялась вечеринка организованная брендом Chopard, под названием Once Upon A Time. На этом мероприятии она блистала в черном платье от бренда Emilia Wickstead, которое бренд изготовил для нее на заказ.

Платье сделано из жаккардовой ткани, идеально подходило по длине Диане, а на спине его украша дополнительная драпированная ткань, которая превращалась в шлейф.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила гламурной сумкой в виде сердца от Christian Louboutin, а также ярким макияжем и драгоценностями.

Но также Крюгер посетила премьерный показ фильма "Саван" и была в гламурном синем длинном платье необычного дизайна. Наряд от Atelier Versace был полностью усыпан стразами и имел оригинальный рукав.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

На фотоколл же она вышла в сером платье без бретелек но с множеством складок, которое было уже от Jason Wu. Носила она его в сочетании с белыми босоножками и солнцезащитными очками.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Также кинофестиваль посетил ее коллега по фильму Венсан Кассель, но привлек внимание не нарядом, а своей спутницей. 57-летний актер вывел в свет новую пассию - 27-летнюю модель Нару Баптисту.

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