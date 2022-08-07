В рваной мини-юбке и байкерской куртке: Кайли Дженнер с бойфрендом сходила на свидание

24-летняя Кайли Дженнер в последнее время часто ходит с бойфрендом Трэвисом Скоттом на свидания и пара, конечно же, попадает под прицелы папарацци.

На днях парочку снова запечатлели вместе. Бизнесвумен Кайли Дженнер выглядела шикарно в причудливой байкерской куртке и рваной мини-юбке, когда она присоединяется к Трэвису Скотту за ужином в популярном лондонском заведении The Twenty Two в Mayfair после выступления Скотта на арене O2.

Звезда дополнила аутфит черными остроносыми босоножками на каблуках и шнуровке. Она уложила свои длинные волосы легкими волнами и надела футуристические солнцезащитные очки.

Отец ее детей Трэвис также надел красно-белую кожаную байкерскую куртку, которую он сочетал с футболкой Sex Pistols и кремовыми брюками-карго и был обут в стильный найки.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе пару также видели на свидании в Лондоне. Тогда Кайли блистала в бархатном мини, когда они с семьей сходили на ужин.

Кайли Дженнер с семьей / Фото: Getty Images

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