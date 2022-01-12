В рваных джинсах и боди с глубоким декольте: Ким Кардашьян в стильном луке устроила фотосет

В рваных джинсах и боди с глубоким декольте: Ким Кардашьян в стильном луке устроила фотосет

Звезда реалити и инфлюенсер сверкнула сексуальным бюстом в образе total black.

Ким Кардашьян обожает хвастаться своими новыми и стильными луками. Мы знаем, что звезда реалити задает тренды. И многие поклонницы ее стиля захотят повторить этот аутфит.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

На снимках Ким предстала в черном откровенном боди с глубоким декольте, которое подчеркивало ее сексуальный бюст, и вырезами на талии. Боди она сочетала с черными широкими джинсами с дырками на коленях.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Волосы красотка распустила и сделала макияж с акцентом на глазах.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

В этом образе Кардашьян устроила себе фотосет в пустой белой комнате или коридоре.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ранее знаменитость показала фото с отдыха. Она в шоколадном бикини продемонстрировала соблазнительную фигуру.

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