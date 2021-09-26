В рваных джинсах и футболке со своим портретом: Джей Ло с бойфрендом посетила фестиваль

В рваных джинсах и футболке со своим портретом: Джей Ло с бойфрендом посетила фестиваль

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были запечатлены папарацци в Нью-Йорке.

Пару сфотографировали после концерта в рамках фестиваля Global Citizen, который ежегодно проводится на Большой лужайке в Центральном парке. В этом году фестиваль был посвящен вакцинации от COVID-19. Это же мероприятие посещали и принц Гарри со своей супругой Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

52-летняя Джей Ло была одета в удлиненную футболку со своим портретом и широкие джинсы с дырками на коленях. Аутфит певица дополнила босоножками на каблуках, маленьким черным клатчем, который держала в руках, несколькими браслетами с камнями на запястье и кольцами. У артистки был насыщенный макияж, а длинные волосы были распущены и немного взъерошены. На другом фото видно, что Дженнифер одела еще и яркий жакет, расшитый камнями.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Бен Аффлек был одет в черную рубашку, под которой виднелась футболка, синюю куртку, черные джинсы и черные ботинки. Он держал возлюбленную за руку, как, впрочем, делает это всегда, когда они вместе появляются на публике.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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