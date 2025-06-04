В рваных джинсах и с букетом цветов: папарацци подловили Холли Берри вместе со своим возлюбленным

Холли Берри и Ван Хант / © Getty Images

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Папарацци подловили Холли Берри в Нью-Йорке, когда она вышла из утреннего шоу Today на телеканале NBC. Актрису сопровождал ее возлюбленный — 55-летний музыкант Ван Хант.

Холли была одета в белый элегантный пиджак, белую майку и синие рваные джинсы. Наряд она дополнила бежевыми шлепками, маленькой кожаной коричневой сумкой с бамбуковой ручкой и сине-желтым широким ремешком и большой черной сумкой с питоновым принтом.

Холли Берри и Ван Хант / © Getty Images

У Холли была волнистая укладка, макияж с коричневой помадой и солнцезащитные очки на лице. В руках актриса несла букет цветов.

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Хант был одет в темный джинсовый костюм, черную майку и черный берет, которые он скомбинировал с черной лакированной обувью. А еще у него была коричневая кожаная сумка и кремовый шопер.

Напомним, Холли Берри на церемонии закрытия 78-го Каннского кинофестиваля появилась в кутюрном белом кружевном «голом» платье от бренда Christian Dior.