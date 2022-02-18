В рваных джинсах и свитере: модель Крисси Тейген попала под прицел папарацци

В рваных джинсах и свитере: модель Крисси Тейген попала под прицел папарацци

В Instagram модель показывает грамурные образы в роскошных платьях, но в обычной жизни предпочитает удобные аутфиты.

Модель Крисси Тейген предпочла комфорт стилю, когда была замечена на улице в Лос-Анджелесе. Знаменитость надела для своего выхода голубые джинсы с дырками, коричневый вязаный свитер и кепку. Образ модель дополнила черными шлепанцами и поясной сумкой. Согласно Daily Mail, 36-летняя Тейген направлялась в школу, чтобы забрать своих детей из школы. Затем они сходила за покупками.

Крисси Тайген / Getty Images

Ранее знаменитость сфотографировали на выходе из рынка Bristol Farms в Лос-Анджелесе в пятницу днем. Тейген приехала за покупками одетая в белый спортивный топ, черные велосипедки и серый длинный кардиган.

Крисси Тейген / Getty Images

А вот на своей странице в Instagram Крисси поделилась более гламурным образом, ведь позировала в трикотажном платье на тонких бретельках от бренда Christopher John Rogers, которое было украшено россыпью крупных пайеток. Ранее такое надевала актриса Гвинет Пэлтроу.

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