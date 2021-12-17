В рваных джинсах и толстовке: София Вергара сходила на шопинг

Колумбийско-американская актриса София Вергара попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

Звезду сфотографировали после шопинга. Одета София была в белую толстовку, синие рваные джинсы, белые кроссовки, а через плечо у нее висела черная сумка от Saint Laurent. В руках актриса несла несколько пакетов с покупками, также была в леопардовой защитной маске на лице и с темным маникюром, а длинные волосы распустила.

В обычной жизни Вергара всегда носит комфортную одежду, хотя предпочитает обувь на высокой платформе или каблуках. Даже в этот раз кроссовки на ней были с высокой подошвой.

София Вергара / Getty Images

А вот для выходов в свет София Вергара чаще всего выбирает эффектные обтягивающие платья, подчеркивающие ее красивое декольте, и снова обувь на высоких каблуках.

София Вергара / Getty Images

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