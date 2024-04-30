В рваных колготках, лифчике и с чемоданом: певица Doja Cat вышла на красную дорожку с бокалом вина

Она любит удивлять публику и привлекать внимание, поэтому опять решила поэкспериментировать с нарядом.

Певица Doja Cat посетила 8-ю ежегодную премию Fashion Los Angeles Awards, проводимую The Daily Front Row, в Беверли-Хиллз и привлекла к себе особое внимание.

Доджа Кэт / Фото: Associated Press

Звезда, обожает эпатажные образы, поэтому не удержалась от очередной провокационной выходки. Доджа надела полностью прозрачный наряд от GCDS из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024, который включал бюстгальтер, трусы и полностью рваные колготки.

Также 28-летняя артистка надела сатиновые мюли с закругленными носками Simone Rocha и Jean Paul Gaultier, украшения на шею, большие очки в черной оправе, сделала яркий макияж и очень длинный маникюр.

Доджа Кэт / Фото: Associated Press

Она также надела огромную шубу от Markgong, а вместо вечерней сумки вынесла на красную дорожку огромный старый потертый чемодан, с которого торчали части ночнушки и нижнего белья. Он на самом деле тоже был от бренда Markgong. Не менее удивило и то, что в руке певица держала бокал с красным вином.

Доджа Кэт / Фото: Associated Press

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