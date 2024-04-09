В рваных штанах и за руку с 37-летним возлюбленным: стильная Шер посетила вечеринку в Италии

77-летняя суперзвезда выглядела красиво и счастливо рядом с молодым бойфрендом.

Певица Шер появилась на вечеринке в Милане по случаю 40-летия Модного дома Dolce & Gabbana и запуска выставки работ основателей бренда – модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана под названием "От сердца к рукам: Dolce & Gabbana".

На ивент она пришла в сопровождении своего 37-летнего бойфренда Александра Эдвардса, с которым держалась за руку. Они выглядели мило и счастливо вместе.

Шер / Фото: Getty Images

Артистка дял своего выхода выбрала стильный аутфит. На ней была объемная черно-белая шуба, черная меховая шапка, черный топ с кружевом и черные широкие рваные брюки. Обула звезда черные ботильоны на платформе и каблуках.

Александр был одет в черный костюм, белую сороку и черные туфли.

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