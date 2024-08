С огромной розой: невеста Безоса надела платье от любимого дизайнера принцессы Кейт

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 54-летняя Лорен Санчес - посетила вечеринку Генри Уинклера и его жены Стейси, которая прошла в доме пары. Мероприятие проводилось в честь шестой годовщины существования организации This Is About Humanity, которая была основана дочерью пары Зои Уинклер Рейнис.

На вечеринке Лорен появилась в эффектном черном платье без бретелек от Alexander McQueen, который часто носит и очень любит принцесса Кейт. Наряд был выполнен из кожи, а спереди его украшал принт в виде огромной розы на стебле.

Платье Лорен носила в сочетании с черными туфлями на каблуках, несколькими золотыми браслетами на запястье, а также колье на шее из золота. Волосы она распустила и сделала макияж. Ее безымянный палец украшало роскошное кольцо с бриллиантом, которое Безос преподнес ей на помолвку.

Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Несколькими кадрами с вечеринки Лорен также поделилась на своей странице в Instagram.

Среди гостей вечеринки была также замечена Ева Лонгория. Однако в отличии от Лорен, она выбрала более лаконичное платье длины миди и светлого оттенка.

Лорен Санчес и Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы Лорен Санчес - возлюбленой Джеффа Безоса (8 фото)