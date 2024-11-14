В салатовом мини-платье со стразами: 56-летняя актриса блеснула красивым декольте перед папарацци

Кристин Ченовет выглядела ярко, поэтому не осталась без внимания фотографов.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская актриса Кристин Ченовет, которая с удовольствием начала им позировать. Звезда шла на одну из вечеринок и выбрала для этого эффектный яркий образ.

Блондинка была одета в короткое салатовое платье, украшенное стразами. Наряд был без бретелек и имел пикантное декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительный бюст.

Кристин Ченовет / Фото: Getty Images

Аутфит Ченовет дополнила розово-перламутровыми босоножками на шпильках и с ремешками на щиколотках.

Актриса сделала красивую укладку с локонами, макияж с накладными пышными ресницами и молочный маникюр с золотистым декором.

Напомним, американская актриса Люси Лью посетила премьеру фильма "Кодовое имя "Красный" в золотом платье со шлейфом и глубоким декольте.

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