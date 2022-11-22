В салатовом платье с декольте-качелями: Джессика Честейн на премьере сериала

21 ноября в Лос-Анджелесе состоялась премьера мини-сериала "Джордж и Тэмми", где Джессика Честейн сыграла одну из главных ролей. Актриса воплотила образ Тэмми Уайнетт - американской певицы и автора песен, которая была одной из самых известных и успешных исполнительниц кантри-музыки, получившая на родине звание "Первая леди кантри".

Перед камерами на презентации своей новой работы Джессика появилась в салатовом платье с американской проймой и голой спиной.

Автор этого наряда бренд Michael Kors.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Платье было однотонным, немного свободным и единственным его украшением стало декольте-качели с небольшой драпировкой на лифе.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнили золотые украшения, маникюр и яркий макияж с растушеванными стрелками и золотистыми тенями. Волосы она собрала в высокий "конский" хвост.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Компанию на этом мероприятии Честейн составил коллега по сериалу - Майкл Шэннон. В сериале он сыграл Джорджа Джонса - очень известного исполнителя кантри-музыки, а также третьего мужа Тэмми.

Джессика Честейн и Майкл Шэннон / Фото: Associated Press

Сериал будет рассказывать историю о коротком браке пары и их карьере в музыкальной индустрии.

Реальные Тэмми Уайнетт и Джордж Джонс поют в Нэшвилле / Фото: Associated Press

Несмотря на то, что они записали вместе несколько успешных хитов, брак был трудным из-за алкоголизма Джорджа Джонса и употребления амфетаминов, в результате этого они и развелись.

В этом браке у звезд кантри родилась совместная дочь Тамала Джорджетта Джонс, и она тоже была на премьере.

Джессика Честейн, Майкл Шэннон и Тамала Джорджетта Джонс / Фото: Associated Press

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