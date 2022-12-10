В самом модном цвете 2022 года: актриса Зои Дойч в объективах фотографов

28-летняя актриса Зои Дойч попала под прицел папарацци в Нью-Йорке после одного из серии интервью, которых у нее в последнее время довольно много из-за выхода фильма "Кое-что от Тиффани", где она сыграла главную роль.

На Зои в тот день один из главных цветов 2022 года - розовый. Этот оттенок стал настолько популярен, что на красных дорожка и мероприятиях практически заменил классический черный.

Тем более, выбрала девушка образ Valentino, в их знаменитом оттенке. В ее total look входили: жакет, блуза с бантом и мини-юбка. Также Зои дополнила образ сапогами и сумкой-ведром. На всех вещах была монограмма бренда.

Зои Дойч / Фото: Getty Images

Ранее девушку также заметили еще в двух образах. На Дойч был лук с сарафаном и блузой от Valentino из круизной коллекции, а также лаконичное нежно-голубое платье женственного фасона.

Зои Дойч / Фото: Getty Images

Зои Дойч / Фото: Getty Images

Фильм расскажет романтическую историю пары, которая встретилась из-за случайно перепутанных подарков, купленных в знаменитом ювелирном магазине Tiffany & Co. Сыграет с Дойч в картине Кендрик Сэмпсон, а продюсерами фильма стали Риз Уизерспун и Лорен Нойштадтер. Премьера фильма состоялась 9 декабря на Amazon Studios.

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