В самом модном цвете 2022 года: актриса Зои Дойч в объективах фотографов

Из-за своей новой роли актриса активно выходит в свет и демонстрирует гламурные образы.
28-летняя актриса Зои Дойч попала под прицел папарацци в Нью-Йорке после одного из серии интервью, которых у нее в последнее время довольно много из-за выхода фильма "Кое-что от Тиффани", где она сыграла главную роль.
На Зои в тот день один из главных цветов 2022 года - розовый. Этот оттенок стал настолько популярен, что на красных дорожка и мероприятиях практически заменил классический черный.
Тем более, выбрала девушка образ Valentino, в их знаменитом оттенке. В ее total look входили: жакет, блуза с бантом и мини-юбка. Также Зои дополнила образ сапогами и сумкой-ведром. На всех вещах была монограмма бренда.
Ранее девушку также заметили еще в двух образах. На Дойч был лук с сарафаном и блузой от Valentino из круизной коллекции, а также лаконичное нежно-голубое платье женственного фасона.
Фильм расскажет романтическую историю пары, которая встретилась из-за случайно перепутанных подарков, купленных в знаменитом ювелирном магазине Tiffany & Co. Сыграет с Дойч в картине Кендрик Сэмпсон, а продюсерами фильма стали Риз Уизерспун и Лорен Нойштадтер. Премьера фильма состоялась 9 декабря на Amazon Studios.
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