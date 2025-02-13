В самом модном цвете 2025 года: Бьянка Балти позировала на пресс-конференции в Италии

Она храбро борется с раком и впервые после химиотерапии вышла в свет.

Итальянская супермодель Бьянка Балти позировала на пресс-конференции 75-го музыкального фестиваля в Сан-Ремо. 40-летняя звезды вышла к фотографам в элегантнном маскулинном наряде, выполненном в самом модном цвете 2025 года Mocha Mousse.

Свободный двубортный костюм Бьянки был от бренда Brunello Cucinelli, а дополнила она его кожаным тренчем Desa 1972 цвета шоколада, остроносыми туфлями, а также большой эффектной сумкой в тон костюма.

Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Поскольку Бьянка уже длительное время борется с раком, она недавно прошла курс химиотерапии, поэтому потеряла волосы. Голову она решила украсить шелковым платком, который завязала сзади и он сочетался с цветом ее наряда.

После пресс-конференции Бьянка вышла на сцену как ведущая и продемонстрировала роскошные вечерние платья от известный итальянских брендов: пудрово-голубого цвета от Valentino, сшитое на заказ новым креативным директором Алессандро Микеле, мерцающее платье от Armani Privé, покрытое темно-синими пайетками, прозрачное платье от Fendi и платье с американской проймой и вырезом на талии от Roberto Cavalli.

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