В самом модном цвете лета 2023: светская львица Оливия Палермо позировала в гламурном наряде с рукавами-буфами

Знаменитая американская модница, инфлюенсер и дизайнер Оливия Палермо в отличии от голливудских актеров и режиссеров, которые бастуют в Америке, все же посетила Венецианский кинофестиваль и вышла на красную дорожку.

37-летняя знаменитость выбрала для мероприятия наряд от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2023. Это было длинное платье по фигуре с небольшим шлейфом, выполненное в самом модном цвете лета 2023 года - нежно-розовом.

Несмотря на то, что платье было однотонным, его яркой деталья стало оформление декольтте и рукава-буфы. Декорировано оно было объемными рюшами, которые напоминали лепестки цветов.

Образ Оливия дополнила золотым колье-цепью, множеством колец на пальцах с бриллиантами, маникюром насыщенного шоколадного оттенка, красивым макияжем с черными стрелками и укладкой - она просто распустила волосы и заложила за одно ухо.

Оливия Палермо / Фото: Getty Images

На красную дорожку нью-йоркская красавица вышла со своим мужем - манекенщиком Йоханнесом Хьюблом. Мужчина надел двубортный пиджак, черные штаны и белую рубашку. Гламурный вечерний образ он дополнил лоферами с кисточками, галстуком-бабочкой и платком в нагрудном кармане.

Оливия Палермо с мужем / Фото: Getty Images

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