В самом модном цвете сезона: топ-модель Жасмин Тукс вышла в свет

33-летняя американская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – посетила какое-то мероприятие в Париже и показала, какой аутфит выбрала.

Девушка отдала предпочтению самому модному цвету этой осень – бургунди – и собрала образ из одежды и аксессуаров в этом оттенке.

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Она надела обтягивающее платье с высоким воротником и длинными рукавами, которое дополнила плотными колготками, туфлями лодочками на каблуках от Manolo Blahnik, маленькой сумкой Hermes Kelly и маникюром в тон.

Фото: Instagram Жасмин Тукс

Фото: Instagram Жасмин Тукс

Скоро мы сможем увидеть Жасмин на долгожданном – первом с 2018 года - шоу Victoria's Secret, которое состоится 15 октября в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Жасмин Тукс в образе Mob Wife сверкнула сосками. Она посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды. Модель продемонстрировала эффектный образ в стиле Mob Wife. На ней было золотое шелковое платье макси на тонких бретельках и с глубоким вырезом. Под нарядом не было бюстгальтера, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

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