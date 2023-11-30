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В самом модном пальто сезона: модель Жизель Оливейра прогулялась по осеннему Нью-Йорку

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
327
Время на прочтение
1 мин
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В самом модном пальто сезона: модель Жизель Оливейра прогулялась по осеннему Нью-Йорку

Жизель Оливейра в Нью-Йорке / Фото: Instagram Жизель Оливейра

Звезда вышла на прогулку в стильном образе.

30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра в своем Instagram показала результат фотосессии на улицах "Большого яблока".

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Для прогулки модель примерила стильный образ, который состоял из черного трендового укороченного пальто от Jacquemus, черного топа Skims и штанов-карго цвета хаки с флористическим принтом. Свой лук бразильянка дополнила кожаными перчатками и интересной черной сумкой от Heaven by Marc Jacobs.

Напомним, ранее Жизель Оливейра продемонстрировала фигуру в эффектном образе. Она выбрала для мероприятия необычное платье в салатово-голубом оттенке и с халтером.

Жизель Оливейра / © Getty Images
Жизель Оливейра / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
327
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