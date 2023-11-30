В самом модном пальто сезона: модель Жизель Оливейра прогулялась по осеннему Нью-Йорку

30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра в своем Instagram показала результат фотосессии на улицах "Большого яблока".

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Для прогулки модель примерила стильный образ, который состоял из черного трендового укороченного пальто от Jacquemus, черного топа Skims и штанов-карго цвета хаки с флористическим принтом. Свой лук бразильянка дополнила кожаными перчатками и интересной черной сумкой от Heaven by Marc Jacobs.

Напомним, ранее Жизель Оливейра продемонстрировала фигуру в эффектном образе. Она выбрала для мероприятия необычное платье в салатово-голубом оттенке и с халтером.

Жизель Оливейра / Фото: Getty Images

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