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В самом трендовом цвете лета: Эшли Робертс сходила на вечеринку в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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В самом трендовом цвете лета: Эшли Робертс сходила на вечеринку в Лондоне

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Звезда опять надела лук вдохновленный куклой Барби.

41-летняя экс-участница группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс, которая сейчас работает на лондонском радио, посетила вечеринку в Chiltern Firehouse. Знаменитость надела эффектное платье розового цвете - самого модного оттенка этого лета.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Платье Эшли было на тонких бретельках, имело открытую спину и драпировку сбоку на бедре из-за чего юбка была асимметричной. А вот спина у этого платья была полностью открытой. Автором является французский бренд Jacquemus.

Также образ она дополнила розовой сумкой с короткими ручками от Balenciaga, с которой ее уже неоднократно видели, а также гламурными мюлями со стразами от Amina Muaddi.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1000
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