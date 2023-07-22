В самом трендовом цвете лета: Эшли Робертс сходила на вечеринку в Лондоне

Звезда опять надела лук вдохновленный куклой Барби.
41-летняя экс-участница группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс, которая сейчас работает на лондонском радио, посетила вечеринку в Chiltern Firehouse. Знаменитость надела эффектное платье розового цвете - самого модного оттенка этого лета.
Платье Эшли было на тонких бретельках, имело открытую спину и драпировку сбоку на бедре из-за чего юбка была асимметричной. А вот спина у этого платья была полностью открытой. Автором является французский бренд Jacquemus.
Также образ она дополнила розовой сумкой с короткими ручками от Balenciaga, с которой ее уже неоднократно видели, а также гламурными мюлями со стразами от Amina Muaddi.
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