В самых желанных кроссовках модников: Эмили Ратажковски вышла на прогулку в Нью-Йорке

Американская супермодель Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци во время прогулки по городу. Поскольку на улице было довольно тепло, Эмили сняла легкую бежевую куртку и завязала на бедрах, продемонстрировав таким образом живот.

Также она надела в тот день красные свободные спортивные штаны и бежевый кроп-топ в рубчик. Ее шею украшало несколько золотых цепочек с подвесками от Foundrae Medium.

Однако главной звездой ее лука стали стали кроссовки Samba от Adidas - это одна из самых желанных пар сезона и безоговорочный бестселлер.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Согласно отчету Lyst - одного из главных маркетплейсов и приложений о моде - модель Samba от Adidas - стали кроссовками 2023 года. Эта обувь является любимой среди знаменитостей и влиятельных лиц. Из популярных среди футболистов кроссовок модель превратилась в хит. И именно эту модель чаще всего покупали и искали модники.

Ранее в этой модели также под прицел фотографов не раз попадали модель Джиджи Хадид и актриса Кэти Холмс.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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