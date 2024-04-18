В самых желанных кроссовках модников: Эмили Ратажковски вышла на прогулку в Нью-Йорке

Звезда показала непринужденный образ для весенней прогулки.
Американская супермодель Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци во время прогулки по городу. Поскольку на улице было довольно тепло, Эмили сняла легкую бежевую куртку и завязала на бедрах, продемонстрировав таким образом живот.
Также она надела в тот день красные свободные спортивные штаны и бежевый кроп-топ в рубчик. Ее шею украшало несколько золотых цепочек с подвесками от Foundrae Medium.
Однако главной звездой ее лука стали стали кроссовки Samba от Adidas - это одна из самых желанных пар сезона и безоговорочный бестселлер.
Согласно отчету Lyst - одного из главных маркетплейсов и приложений о моде - модель Samba от Adidas - стали кроссовками 2023 года. Эта обувь является любимой среди знаменитостей и влиятельных лиц. Из популярных среди футболистов кроссовок модель превратилась в хит. И именно эту модель чаще всего покупали и искали модники.
Ранее в этой модели также под прицел фотографов не раз попадали модель Джиджи Хадид и актриса Кэти Холмс.
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