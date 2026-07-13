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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

В сандалиях-гладиаторах: Зендея удивила своим образом, ведь дополнила его забытым трендом

Актриса вновь привлекла внимание своей одеждой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея уже давно известна как одна из самых стильных женщин Голливуда, но то, что отличает её от многих известных женщин, — это не только её образы на красной дорожке, но и то, что актриса носит в обычные дни и на другие мероприятия.

Во время промо-тура в поддержку фильма «Одиссея» её стилист Лоу Роуч подбирает для звезды наиболее подходящие образы. Когда Зендея выходила из отеля в Нью-Йорке, где она остановилась, она продемонстрировала интересное сочетание, которое ей идеально шло — короткое платье с декольте от Alberta Ferretti из коллекции 2008 года и сандалии-гладиаторы от бренда Sophia Webster.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Платье звезды имело легкую плиссировку, а спереди его также украшала тесьма из стразов. Кроме того, актриса надела длинные серебряные серьги и уложила волосы в локоны.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Напомним, что сандалии-гладиаторы были очень популярны в 2006–2011 годах — это был их расцвет. Они часто появлялись на подиумах, а знаменитости носили их с платьями, шортами и джинсовыми юбками.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
106
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