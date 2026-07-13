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- Шоу-бизнес
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В сандалиях-гладиаторах: Зендея удивила своим образом, ведь дополнила его забытым трендом
Актриса вновь привлекла внимание своей одеждой.
Зендея уже давно известна как одна из самых стильных женщин Голливуда, но то, что отличает её от многих известных женщин, — это не только её образы на красной дорожке, но и то, что актриса носит в обычные дни и на другие мероприятия.
Во время промо-тура в поддержку фильма «Одиссея» её стилист Лоу Роуч подбирает для звезды наиболее подходящие образы. Когда Зендея выходила из отеля в Нью-Йорке, где она остановилась, она продемонстрировала интересное сочетание, которое ей идеально шло — короткое платье с декольте от Alberta Ferretti из коллекции 2008 года и сандалии-гладиаторы от бренда Sophia Webster.
Платье звезды имело легкую плиссировку, а спереди его также украшала тесьма из стразов. Кроме того, актриса надела длинные серебряные серьги и уложила волосы в локоны.
Напомним, что сандалии-гладиаторы были очень популярны в 2006–2011 годах — это был их расцвет. Они часто появлялись на подиумах, а знаменитости носили их с платьями, шортами и джинсовыми юбками.