В сапогах и майке: стильную Кендалл Дженнер сфотографировали на парковке

Похоже, что в городе модель появилась для решения своих рабочих дел.

Супермодель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла по подземному паркингу к своей машине в сопровождении нескольких охранников. Снимки были сделаны на следующий день после роскошной вечеринки младней сестры модели Кайли Дженнер, где Кендалл продемонстрировала винтажное синее платье от Dolce & Gabbana.

В этот раз наряд для Дженнер был более лаконичным, ведь она надела юбку ниже колен, майку и сапоги в ковбойском стиле. На глазах у знаменитости были солнцезащитные очки, а под мышкой она несла черный квадратный клатч.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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