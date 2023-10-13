В сапогах и платье с бантом: Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

Для посещения студии она одела стильно и довольно лаконично. Образ модели кардинально отличался от ее предыдущего лука.

Известную топ-модель и подкастера Эмили Ратажковски опять заметили на улице в Нью-Йорке. Звезда попала под прицел папарацци, когда выходила со студии, где записывали ее очередной подкаст High/Low.

Оделась Эмили стильно и немного легко, поскольку на ней было трикотажное серое платье без бретелек. Наряд хорошо сидел на фигуре девушки, а украшали его рюша на юбке и бант на груди.

Дополнила образ Ратажковски солнцезащитными очками, коричневыми сапогами на каблуках и сумкой модели Constance от бренда Hermes.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Днем ранее модель была замечена в кардинально другом аутфите, поскольку сочетала винтажную кожаную куртку и футболку с принтом с трикотажными штанами.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Также модель публикует выпуски своего подкаста для поклонников на YouTube.

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