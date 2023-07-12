В сапогах из змеиной кожи: Сиенну Миллер подловили на свидании с молодым бойфрендом

Пара была в хорошем настроении, но вот Сиенна удивила выбором обуви, ведь на улице сейчас лето.

Актриса Сиенна Миллер попала под прицел папарацци в Лондоне с молодым бойфрендом - актером Оли Грином. Пара шла в Королевский театр Ковент-Гарден.

На актрисе был в тот вечер серый оверсайз-джемпер, который она сочетала с длинной асимметричной черной юбкой и серой сумкой, также Сиенна надела стильные сапоги Gucci из змеиной кожи на высоких каблуках.

Ее бойфренд Оли Грин надел на свидание джинсы, укороченную футболку и куртку на кнопках.

Сиенна Миллер и Оли Грин / Фото: Getty Images

Пара в отношениях уже около года и впервые об их романе заговорили когда они появились на баскетбольном матче в Нью-Йорке. У них довольно значимая разница в возрасте, поскольку Сиенне 41 год, а Оли - 26.

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