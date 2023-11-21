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В сапогах-лосинах и с бриллиантовыми часами на ноге: Рианну сфотографировали папарацци в Лас-Вегасе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
848
Время на прочтение
1 мин
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В сапогах-лосинах и с бриллиантовыми часами на ноге: Рианну сфотографировали папарацци в Лас-Вегасе

Рианна / Фото: Getty Images

Певица продемонстрировала новый нескучный образ.

Американскую звезду заметили папарацци когда она вышла из своего автомобиля и в сопровождении охраны направлялась на Гран-при "Формулы-1", которые проходили в Лас-Вегасе на трассе Las Vegas Strip Circuit. Звезда оделась очень гламурно, чем привлекала внимание окружающих.

Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images

На Рианне были черные лосины-сапоги и трикотажное худи с молнией и капюшоном. Также певица надела объемную куртку оверсайз из кожи. Весь наряд у нее был от бренда Balenciaga из коллекции весна-лето 2024.

Также певица решила надеть множество украшений от Messika & Jacob & Co. На шее у Рири было колье и жемчуг, в ушах - серьги-каффы, а вот ногу она украсила бриллиантовыми часами.

Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images

Необычно носить украшения певица действительно умеет и любит. Еще во время второй беременности она появилась на публике в довольно смелом луке, который разбавила огромным бриллиантовым кольцом на пальце ноги.

Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images
Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
848
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