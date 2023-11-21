В сапогах-лосинах и с бриллиантовыми часами на ноге: Рианну сфотографировали папарацци в Лас-Вегасе

Певица продемонстрировала новый нескучный образ.
Американскую звезду заметили папарацци когда она вышла из своего автомобиля и в сопровождении охраны направлялась на Гран-при "Формулы-1", которые проходили в Лас-Вегасе на трассе Las Vegas Strip Circuit. Звезда оделась очень гламурно, чем привлекала внимание окружающих.
На Рианне были черные лосины-сапоги и трикотажное худи с молнией и капюшоном. Также певица надела объемную куртку оверсайз из кожи. Весь наряд у нее был от бренда Balenciaga из коллекции весна-лето 2024.
Также певица решила надеть множество украшений от Messika & Jacob & Co. На шее у Рири было колье и жемчуг, в ушах - серьги-каффы, а вот ногу она украсила бриллиантовыми часами.
Необычно носить украшения певица действительно умеет и любит. Еще во время второй беременности она появилась на публике в довольно смелом луке, который разбавила огромным бриллиантовым кольцом на пальце ноги.
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