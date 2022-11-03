В сапогах нежно-голубого оттенка и шляпе: Сара Джессика Паркер на съемках сиквела "Секса в большом городе"

Съемки сериала "И просто так…" в самом разгаре, поэтому папарацци активно следят за актерами, чтобы не упустить ничего интересного.

В центре Нью-Йорка опять проходили съемки нового эпизода сериала и под прицел фотографов попала главная актриса шоу - Сара Джессика Паркер.

Звезду сфотографировали в ярком и оригинальном образе, который хорошо подчеркивал необычный вкус героини сериала Кэрри Брэдшоу. На Паркер было клетчатое длинное пальто от Vivienne Westwood, полосатое платье Marrakshi Life и шляпа, в похожей мы ее уже видели в прошлом сезоне, когда она вернулась к съемкам после смерти коллеги.

Лук актрисы дополнили сумка через плечо от Pierre Cardin, укладка легкими локонами и множество украшений.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Однако главной звездой этого образа стали замшевые сапоги, ведь были выполнены в нежно-голубом оттенке и имели оригинальные ромбообразные вырезы спереди. Такой обуви на любительнице туфель Manolo Blahnik мы еще не видели, поэтому этот образ действительно необычный. Авторство сапог принадлежит бренду Duchessa Gardini, но в реальности его не существует. Обувь заявленная под этой маркой создается брендом самой Паркер SJP, но чтобы не акцентировать на этом внимание, она и ее команда придумали этот псевдовинтажный бренд. Поэтому, скорее всего, сапоги являются эксклюзивом, сшитым для актрисы.

Фото: Getty Images

Также в кадр фотографов попала одна из сцен, где Кэрри чуть не сбил велосипедист, когда она болтал по телефону.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Напомним, что в этот сезон сиквела "Секса в большом городе" вернулась легендарный костюмер Патриция Филд, которая на протяжении многих лет работала над созданием образов героини сериала. Ожидалось, что она вернется в проект еще в первом сезоне "И просто так...", но тогда Филд отказалась из-за работы в "Эмили в Париже". Вероятно, в этот раз у нее получилось составить график съемок, чтобы иметь возможность работать над обоими проектами.

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