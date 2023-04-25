В сарафане и лаковых лодочках: стильная Аманда Холден сходила на работу

Британская ведущая Аманда Холден снова попала под прицел фотографов в Лондоне, когда возвращалась с работы.

Каждый день 52-летняя звезда наряжается в стильные наряды, чтобы продефилировать пять минут перед камерами репортеров, которые караулят ведущую около Global Studios, где Холден работает в утреннем эфире радио Heart FM.

Вчера Аманда продемонстрировала образ в молочно-белой блузке, к которой подобрала сарафан длины миди с поясом на талии и черные туфли-лодочки из лаковой кожи. Сарафан и блузка были из тонкой ткани, а бюстгальтер Холден иногда предпочитает не носить, так что соски звезды снова были заметны.

На плече у Аманды висела черная сумка, похоже от Chanel. Также она надела несколько маленьких серьг-колечек и крупные черные очки от солнца. На шее у ведущей сверкала подвеска от Van Cleef & Arpels – любимого бренда украшений королевы Камиллы.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз Аманда Холден появилась перед фотокамерами в идеальном белом луке.

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