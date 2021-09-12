В сарафане на бретельках: еще один выход Джей Ло и Бена Аффлека в Венеции

В сарафане на бретельках: еще один выход Джей Ло и Бена Аффлека в Венеции

У Джей Ло и Бена Аффлека было несколько фееричных появлений перед камерами в Венеции.

Именно на Венецианском кинофестивале они впервые вышли на красную дорожку, как пара и объявили миру, что да, они снова вместе, и очень этому счастливы.

Дженнифер сопровождала Бена на показе фильма "Последняя дуэль", где он сыграл главную роль и выступил исполнительным продюсером ленты. На дорожку певица вышла в белоснежном платье в пол от Georges Hobeika с разрезом и рюшами на подоле, а также очень глубоким декольте.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

В этот же день пара появилась на фотоколле фильма. Для этого выхода Лопес выбрала черный сарафан в тонкую белую полоску на широких бретельках, а к нему подобрала белые босоножки на каблуках от Gianvito Rossi с завязками вокруг щиколотки. В руках у Дженнифер была черная сумка, похожа на Birkin, волосы она собрала в высокий хвост, сделала макияж и надела драгоценные серьги. Бен пришел на фотоколл в черном костюме и белой рубашке.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Также пару фотографировали во время прогулки на водной катере по каналам Венеции. Ходят слухи, что Бен снова хочет сделать Дженнифер предложение.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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