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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

В сарафане на тонких бретельках: Миа Риган на модном ужине в Лондоне

Модель Миа Риган посетила модное мероприятие в британской столице.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Миа Риган

Миа Риган / © Getty Images

Бывшая девушка Ромео Бекхэма сходила на камерный ужин, который организовала в честь запуска коллекции H&M x Mia Regan.

Миа приехала на мероприятие в макси-сарафане на тонких бретельках из этой новой капсульной коллекции, над которой работала вместе со шведским брендом H&M и, которая поступит в продажу онлайн 17 июля.

Миа Риган / © Getty Images

Миа Риган / © Getty Images

Летний образ Риган дополнила многочисленными браслетами металлического оттенка и такими же кольцами на пальцах. Волосы она собрала заколкой в пучок и сделала макияж в натуральных оттенках.

У себя в Instagram Миа Риган показывала кадры с рекламной кампании этой коллекции, ее снимали на пляже.

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Дата публикации
Количество просмотров
43
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