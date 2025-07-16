В сарафане на тонких бретельках: Миа Риган на модном ужине в Лондоне

Миа Риган / © Getty Images

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Бывшая девушка Ромео Бекхэма сходила на камерный ужин, который организовала в честь запуска коллекции H&M x Mia Regan.

Миа приехала на мероприятие в макси-сарафане на тонких бретельках из этой новой капсульной коллекции, над которой работала вместе со шведским брендом H&M и, которая поступит в продажу онлайн 17 июля.

Миа Риган / © Getty Images

Летний образ Риган дополнила многочисленными браслетами металлического оттенка и такими же кольцами на пальцах. Волосы она собрала заколкой в пучок и сделала макияж в натуральных оттенках.

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У себя в Instagram Миа Риган показывала кадры с рекламной кампании этой коллекции, ее снимали на пляже.