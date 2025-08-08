В сарафане с апельсинами и кружевом: звезда OnlyFans похвасталась пышным бюстом на Амальфи

Джессика Алвес

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans — Джессика Алвес — опубликовала в Instagram фото своего яркого образа с отдыха в городе Амальфи, что недалеко от Неаполя.

Блондинка предстала в белом корсетном сарафане с принтом апельсинов. Наряд имел халтер-бретельку и кружево в зоне декольте, в котором она похвасталась своей пышной грудью.

Джессика Алвес

Алвес сделала идеально ровную укладку, насыщенный макияж с бежевой помадой и пышными накладными ресницами, уши украсила серебряными серьгами-цветами, а на руках были золотые браслеты.

