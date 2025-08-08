- Дата публикации
В сарафане с апельсинами и кружевом: звезда OnlyFans похвасталась пышным бюстом на Амальфи
Джессика Алвес наслаждается отдыхом на юго-западном побережье Италии.
Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans — Джессика Алвес — опубликовала в Instagram фото своего яркого образа с отдыха в городе Амальфи, что недалеко от Неаполя.
Блондинка предстала в белом корсетном сарафане с принтом апельсинов. Наряд имел халтер-бретельку и кружево в зоне декольте, в котором она похвасталась своей пышной грудью.
Алвес сделала идеально ровную укладку, насыщенный макияж с бежевой помадой и пышными накладными ресницами, уши украсила серебряными серьгами-цветами, а на руках были золотые браслеты.
