В сарафане с хищным принтом: Ирина Шейк показала новые кадры из отпуска

Модель Ирина Шейк наслаждается отдыхом и делится новыми кадрами в Instagram.

Звезда улетела в теплые края, но, куда именно, не рассказывает. Зато подписчики уже видели на ее странице фото, где Шейк позирует в салатовом бикини, а также хвастается невероятно красивым закатом.

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Также манекенщица запостила фото, где запечатлена в тигровом платье и босиком. На втором снимке в галерее видно, что у Ирины на лице насыщенный макияж с яркой помадой на губах, а волосы распущены и небрежно рассыпаются по плечам.

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С кем улетела на отдых Шейк, не известно, такими подробностями она с публикой предпочитает не делиться.

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