Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В сарафане с хищным принтом: Ирина Шейк показала новые кадры из отпуска

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В сарафане с хищным принтом: Ирина Шейк показала новые кадры из отпуска

Ирина Шейк / Instagram Ирины Шейк

Модель Ирина Шейк наслаждается отдыхом и делится новыми кадрами в Instagram.

Звезда улетела в теплые края, но, куда именно, не рассказывает. Зато подписчики уже видели на ее странице фото, где Шейк позирует в салатовом бикини, а также хвастается невероятно красивым закатом.

(листайте фото вправо)

Также манекенщица запостила фото, где запечатлена в тигровом платье и босиком. На втором снимке в галерее видно, что у Ирины на лице насыщенный макияж с яркой помадой на губах, а волосы распущены и небрежно рассыпаются по плечам.

(листайте фото вправо)

С кем улетела на отдых Шейк, не известно, такими подробностями она с публикой предпочитает не делиться.

Читайте также:

Следующая публикация