В сдержанном платье и без макияжа: Памела Андерсон на гала-вечере в Лос-Анджелесе

57-летняя звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" выбрала лаконичный наряд для своего выхода.

Памела Андерсон присоединилась к звездным красавицам, посетившим гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Цель мероприятия – сбор средств в поддержку киноэкспозиционного музея, а также образовательных программ.

Актриса продемонстрировала на красной дорожке образ в стиле сдержанной элегантности. На ней было черное свободное платье макси из курортной коллекции The Row 2025 с открытой линией плеч и короткими рукавами.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела держала в руке черный кожаный клатч-конверт. От украшений она отказалась.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Андерсон собрала волосы в низкий пучок и была без макияжа на лице. Она нанесла на губы прозрачный блеск.

Напомним, Памела Андерсон посетила фэшн-шоу бренда Giorgio Armani в шелковой блузке оттенка айвори, жакете с вышивкой бисером и люрексом и бархатных брюках.

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