В сдержанных цветах с сумкой Prada: самую высокооплачиваемую модель в мире заметили в аэропорту

Звезду заметили в Майами, когда она самостоятельно везла свой чемодан.

Бразильская супермодель Жизель Бундхен - одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей в мире - впервые за длительное время появилась на публике. Звезду бельевого бренда Victoria's Secret подловили папарацци в аэропорту Майами.

Жизель была одета в наряд сдержанных оттенков - простую теплую трикотажную кофту и такого же оттенка лосины. Также на ней были кеды и кепка.

В руке знаменитость держала телефон, а также везла самостоятельно свой багаж. Можно заметить, что ручная кладь у нее - это клетчатая сумка от бренда Prada.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Это появление Жизель на публике - одно из немногих, после того, как стало известно, что она и ее муж Том Брэди - игрок в американский футбол - развелись. Сейчас спортсмен якобы встречается со скандальной российской моделью Ириной Шейк, которая имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине и оскандалилась опубликовав фото с буквой Z.

Жизель Бундхен и Том Брэди на светском мероприятии еще до развода / Фото: Associated Press

Жизель новые отношения бывшего с россиянкой не комментировала, но, похоже, решила вернутся к активной работе. Супермодель опять сотрудничает с Victoria's Secret и снялась в пикантном проморолике новой линии бюстгальтеров.

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