В эффектном алом платье: Элизабет Херли посетила светское мероприятие в Лондоне

Элизабет Херли / © Getty Images

Знаменитость появилась на фотоколле фильма «Наследство» телеканала Channel 4 в клубе The End в Лондоне. Элизабет была одета в обтягивающее красное платье с драпировкой и глубоким вырезом на декольте, а также длинными рукавами.

Херли дополнила свой эффектный лук золотыми босоножками на очень высоких каблуках, золотыми серьгами-лепестками, выразительным макияжем глаз и сделала объемную укладку локонами, а также подчеркнула губы нюдовым блеском. Звезда выглядела очень ярко и обворожительно.

Напомним, недавно Херли показала в Instagram, как выглядит ее 85-летняя мама Анджела Мэри Херли. Обе женщины позировали перед камерой в леопардовых купальниках.

