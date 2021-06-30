В сексуальном белье и цветах: финалистка "Холостяка" Юля "Зайка" показала пикантные снимки

Девушка в фотосъемке похвасталась и сексуальным бельем, и стройной фигурой.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко "Зайка" — опубликовала в Instagram новые пикантные снимки из красивой фотосессии возле бассейна.

В ней девушка предстала в белом прозрачном белье от украинского бренда Budekina, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. Нежный образ "Зайки" дополнили белые цветы.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Волосы Юли были собраны в прическу и украшены цветами. В макияже акцент был сделан на красной помаде, которая выглядела гармонично в ее луке.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

"Когда вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, вы его поливаете и ухаживаете за ним каждый день. Тот, кто понимает это, понимает жизнь", - написала Бельченко под фото.

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