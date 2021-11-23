В сексуальном белье и с кружевной вуалью на глазах: Дита фон Тиз с котом позировала в постели

В сексуальном белье и с кружевной вуалью на глазах: Дита фон Тиз с котом позировала в постели

Дива бурлеска сама рекламирует сексуальные новинки своего бренда.

Дита фон Тиз поделилась в Instagram очередным пикантным снимком. На нем красотка соблазнительно позирует в постели, а рядом с ней лежит кот.

Одета дива бурлеска в черное кружевное белье из коллекции собственного бренда Dita Von Teese Lingerie, сверху которого надела черный прозрачный халат.

Свой сексуальный образ Дита дополнила фирменной ретро-прической, насыщенным макияжем с красной помадой и элегантной кружевной вуалью на глазах. Уши она украсила роскошными серьгами с камнями.

Напомним, на одном из мероприятий с Дитой случился небольшой конфуз. Красотка сверкнула сосками. КОролева бурлеска была одета в длинное шифоновое платье на одно плечо от бренда Jean Paul Gaultier шоколадного цвета с оригинально оформленным декольте, которое состояло из широких полосок, прикрывавших грудь. Полоски наряда постоянно сползали и оголяли соски звезды.

Дита фон Тиз / Getty Images

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