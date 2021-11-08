В сексуальном белье: обольстительная финалистка "Холостяка-10" показала фигуру и прочла свою интимную поэзию

Дана Оханская поделилась пикантным видео, где читает стихотворение из своего сборника "#КОХАЙТЕ_ся".
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" – Дана Оханская – опубликовала в Instagram пикантное видео, снятое в гостинице. На нем красавица предстала в сексуальном черном белье с кружевом, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре.
Затем Дана продемонстрировала лук в светлой бельевой рубашке. Ее лук дополнила аккуратная прическа и нежный макияж.
Оханская соблазнительно и чувственно позировала на камеру, а за кадром звучал ее голос – она читала свою интимную поэзию:
""Я хочу твоєї присутності:
За руку, за плечі - скрізь.
З тобою усе по-іншому,
З тобою - не так, як колись.
Я хочу твоєї присутності:
В мені, біля мене - скрізь.
Усі відчуття загострені,
Усе вже не так, як колись.
Я хочу твоєї присутності:
У ранках, у ночах - скрізь.
Бо порізно ми - не цілісні.
Цього ми не знали колись...""
Напомним, в прошлый раз Дана позировала перед камерой в мини-платье цвета топленого молока на тонких бретельках и с драпировкой по бокам.
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